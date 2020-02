Ternana-Bari 2-2: i galletti non sanno più vincere in trasferta, pari in rimonta al Liberati

Ancora un pareggio per il Bari: 2-2 sul campo della Ternana nel turno infrasettimanale valevole per la 28ª giornata di Serie C.

Dopo una prima frazione non troppo esaltante l'incontro si è acceso nella ripresa: vantaggio biancorosso con un gran tiro di Laribi, pari quasi immediato delle fere con Sini e sorpasso poco più tardi con Ferrante. Di Simeri la firma del pari pugliese a una decina di minuti dal fischio finale.

Non basta il risultato utile numero 23 per i galletti, al quinto pari in trasferta in questo girone di ritorno. Con questo risultato dice probabilmente addio in maniera definitiva alla speranza di raggiungere la Reggina, ancora una volta vittoriosa nel derby con il Catanzaro e ora in vantaggio di 10 punti in classifica. Il Bari ora deve consolidare il secondo posto, guardandosi dal Monopoli a -2 in classifica: per farlo sarà importante sfruttare al meglio l'incontro in casa con l'Avellino di domenica.

La cronaca di Ternana-Bari

Scelte a sorpresa nell'undici di Vivarini: in difesa fuori Sabbione, dentro Perrotta in coppia con Di Cesare, a centrocampo c'è Maita per Schiavone, mentre in attacco con Antenucci c'è D'Ursi e non Simeri. Ternana costretta al primo cambiop dopo neanche 10 minuti: si fa male Celli, al suo posto Diakité. Prima occasione del match per i padroni di casa, pericolosi con Damian, provvidenziale la diagonale di Ciofani che chiude in corner. Più intraprendenti gli umbri, che al 26' reclamano un penalty per un contatto tra Scavone e Diakieté in area. Il Bari si fa vivo al 29' con una conclusione dalla distanza di Maita che si perde alto sopra la traversa. Ben più pericolosa la chance per D'Ursi che però spreca incredibilmente da ottima posizione calciando tra le braccia di Iannarilli. Galletti ancora pericolosi in attacco con un paio di tentativi di Antenucci, il primo sporcvato in corner da Diakité, il secondo troppo debole e facile preda del portiere delle fere. Il primo tempo si chiude con le squadre al riposo sullo 0-0. Piccolo parapiglia prima di rientrare negli spogliatoi con i padroni di casa ancora a reclamare per il rigore non concesso.

Il secondo tempo riprende senza sostituzioni e vede un'occasione per la Ternana al 57' con Vantaggiato. Vivarini prova a mescolare le carte e manda in campo Simeri e Schiavone per D'Ursi e Scavone. Il match s'infiamma all'improvviso passata da poco l'ora di gioco: al 62' Laribi porta in vantaggio il Bari con una staffilata sotto l'incrocio dal limite dell'area ma la gioia dei galletti dura poco perché la Ternana pareggia al 66' sugli sviluppi di un calcio di punizione grazie a un colpo di testa di Sini. Anche Gallo ricorre a un cambio e manda in campo Ferrante per Vantaggiato ed è proprio il neo-entrato a portare avanti i suoi con un colpo di testa al 77', sorpresa ancora una volta la difesa del Bari. I biancorossi si gettano a capofitto in attacco e all'80' trovano il gol del pari: Di Cesare trova Antenucci con un pallone lungo, il 7 calcia e Iannarilli para ma non può nulla sulla ribattuta di Simeri che fa 2-2 a porta vuota.

Il tabellino di Ternana-Bari 2-2

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Celli (10' Diakité), Russo, Sini; Parodi, Paghera, Palumbo, Damian (86' Verna), Mammarella; Vantaggiato (73' Ferrante), Partipilo (86' Marilungo). A disp.: Tozzo, Bergamelli, Mucciante, Proietti, Torromino, Furlan. All.: Gallo.

BARI (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Di Cesare (89' Sabbione), Perrotta, Costa; Maita, Bianco, Scavone (60' Schiavone); Laribi (89' Terrani); Antenucci, D’Ursi (60' Simeri). A disp.: Liso, Marfella, Berra, Corsinelli, Hamlili, Pinto, Folorunsho, Costantino. All.: Vivarini.

Arbitro: Santoro di Messina

Marcatori: 62' Laribi (B), 66' Sini (T), 77' Ferrante (T), 80' Simeri (B)

Note - ammoniti: Perrotta (B), Paghera, Mammarella (T)