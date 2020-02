Ternana-Bari, probabili formazioni: torna Maita dall'inizio a centrocampo

Ancora una trasferta per il Bari, impegnato questa sera alle 20:45 sul campo della Ternana nel turno infrasettimanale valevole per la 28ª giornata di Serie C.

La sfida del Liberati giunge appena tre giorni dopo il pareggio di Castellammare di Stabia contro la Cavese, un risultato che ha lasciato parecchia delusione tra i tifosi biancorossi, determinando una nuova fuga della Reggina tornata a +8 in classifica. Per i galletti, la cosa più sensata da fare è concentrarsi esclusivamente sul proprio cammino e cercare di ottenere la prima vittoria in trasferta nel 2020 dopo i 4 pareggi ottenuti fin qui nelle sfide lontano dal San Nicola. Per provarci, tuttavia, gli uomini di Vivarini non potranno contare sul sostegno dei propri tifosi a cui è stata negata la trasferta dopo gli incidenti di domenica scorsa.

Come arriva la Ternana

Gallo deve rinunciare a ben cinque giocatori, gli indisponibili Marcone, Suagher, Nesta, Defendi e Salzano. Bergamelli rientra tra i convocati ma non dovrebbe partire dall'inizio. Con le scelte quasi obbligate, il tecnico rossoverde dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-2-1: in porta Iannarilli, in difesa Parodi, Sini, Russo e Mammarella. A centrocampo Palumbo, Paghera e Verna, qualche metro più avanti Partipilo e Marilungo in appoggio all'unica punta Vantaggiato.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per Vivarini che dovrebbe cambiare qualcosa soltanto a centrocampo nel suo 4-2-3-1. Nonostante la disattenzione difensiva costata il gol del pari con la Cavese, la retroguardia non dovrebbe subire variazioni, con Perrotta che pare ancora destinato a partire dalla panchina. A centrocampo, invece, potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto per Maita che andrebbe a prendere il posto di Scavone per comporre il terzetto con Bianco e Schiavone. Davanti confermato Laribi alle spalle del duo Simeri-Antenucci.

Le probabili formazioni di Ternana-Bari

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Sini, Russo, Mammarella; Palumbo, Paghera, Verna; Partipilo Marilungo; Vantaggiato. All.: Gallo

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Costa; Maita, Bianco, Schiavone; Laribi; Antenucci, Simeri. All.: Vivarini

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Mariottini - Meocci