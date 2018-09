A nuoto da Bisceglie a Bari, l'atleta Daniel Di Pierro pronto per la traversata in solitaria

Dopo la traversata di 21 chilometri all'Argentario, l'atleta Daniel Douglas Di Pierro si prepara ad una nuova impresa: la traversata in solitaria a nuoto da Bisceglie a Bari, per circa 30 km.

L'impresa sportiva, in programma domani 22 settembre, con partenza alle ore 7.30 e arrivo previsto intorno alle 17 presso il lido Beach Club (ex Lido Adria) di Bari, è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della commissione Cultura e Sport Giuseppe Cascella, Nicola Pantaleo presidente della Federazione Italiana Nuoto Puglia l’allenatore Lorenc Feleqi, Marcello Liaci dell’associazione Dei dell’acqua, Ruggiero Messina del comitato regionale pugliese della FIN, il giornalista Michele Salomone, e Angela Pinto Costantino

L’atleta, molto apprezzato per le sue performance, intende riprovarci: Daniel Douglas Di Pierro, venticinquenne tesserato per la società Netium di Giovinazzo, è infatti reduce dalla traversata di 21 km nell’Argentario, si rimette nuovamente in gioco. La traversata, che interesserà le capitanerie di Porto e le marine di Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo e Bari, è organizzata dal team Netium con il patrocinio e la fattiva collaborazione tecnica del comitato regionale pugliese della FIN - Federazione italiana nuoto.

“Sono orgoglioso di presentare oggi la nuova impresa in cui si cimenterà l’atleta barese Daniel Duglas Di Pierro - ha detto Cascella - perché vediamo in lui il giovane erede del nostro indimenticato Paolo Pinto, campione del mondo di nuoto di gran fondo e figura indimenticabile del mondo sportivo barese. Daniel, con questa traversata, unirà per la prima volta Bari, la sua città natale, e Bisceglie dove risiede; quindi un omaggio alla Puglia sportiva. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno profuso nel promuovere il nostro territorio e i nostri giovani talenti”.

Nicola Pantaleo e Ruggero Messina si sono detti ottimisti sul destino del nuoto nelle acque e libere, disciplina che negli ultimi tempi sta registrando un notevole numero di adesioni, come dimostra la nuova impresa che attende il giovane Daniel. La telecronaca dell’arrivo sarà a cura del giornalista sportivo Michele Salomone.