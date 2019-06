SSC Bari, il 1 agosto 2019 triangolare amichevole con Salernitana e Reggina

Emergono nuovi dettagli per quanto riguarda le amichevoli estive del Bari. La squadra di Cornacchini sarà in ritiro in Trentino Alto-Adige dal 12 al 27 luglio per preparare la prossima stagione di Serie C e lì sosterrà tre test, uno dei quali contro la Fiorentina.

Il 1 agosto, invece, il club biancorosso sarà impegnato nel Triangolare del Centenario "Carmine Rinaldi" con Salernitana e Reggina presso lo Stadio Arechi di Salerno. Il torneo amichevole sarà l'occasione per festeggiare i 100 anni di storia della Salernitana, squadra con cui esiste un saldo gemellaggio, così come con la Reggina.