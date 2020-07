Trofeo Ferrari Club Italia a Vallelunga (Roma): i pugliesi Camassa, Fabii e Marino vincono ancora

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Con una prestazione superlativa nel circuito Romano, nel weekend, i drivers pugliesi nonostante le condizioni meteo incerte riescono a bissare il successo di Pergusa e salgono sul gradino più alto del podio delle rispettive Classi. I pugliesi Camassa, Fabii e Marino si confermano si confermano campioni assoluti. Negli ultimi giri della kermesse le leggera pioggia rende il circuito già gommato molto scivoloso e complica la gara ai piloti che avevano un assetto da bagnato. Infatti il bravo Malizia partito 2° dopo la qualifica ha concluso 3° superato da Sestini con assetto più neutro anche se con una sospensione anteriore in difficoltà. Gerry Marino con una prestazione attenta e aggressiva fa suo anche il 3° posto dell'assoluta mentre si riconferma in crescita Gino Fabii con la sua 488 e Tony Camassa vince la classe dei 12 cilindri senza alcuno in grado di impensierirlo. Dietro questi risultati ci sono tanti sacrifici e impegno ripagati però dai risultati che in questo inizio di stagione con il massimo dei punteggi nelle prime due competizioni fanno sperare che quest'anno si possa raggiungere un traguardo prestigiosissimo e mai centrato per i Gentlemen drivers Baresi . I piloti Baresi tutti licenziati da Aci/Sport di Bari sono attesi alla prossima e 3^ competizione in quel di Magione a fine Agosto per poi fare tappa finalmente nel circuito casalingo di Binetto a Settembre. Unico assente per noie tecniche alla sua Ferrari 458 è stato Dino Paglialunga che da remoto ha comunque supportato i compagni della Squadra Corse .

