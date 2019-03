Daspo di cinque anni allo steward che insultò i tifosi in Turris-Bari

A inizio febbraio il Bari ha affrontato in trasferta la Turris rimediando la seconda sconfitta nel Girone I del campionato di Serie D. La partita era molto sentita da entrambe le tifoserie, essendo uno scontro diretto tra la prima e la seconda della classe.

Al triplice fischio fecero il giro d'Italia le immagini di uno steward locale che di fronte alle telecamere di DAZN che trasmette in esclusiva le partite dei biancorossi, si lasciò andare a gesti e parole censurabili rivolte alla tifoseria barese. A distanza di quasi due mesi dall'accaduto il responsabile dell'accaduto, Sergio Esposito Langella più noto come "Malatella" è stato oggetto di un Daspo giudiziale di 5 anni con obbligo di firma in commissariato durante le partite della Turris. Dopo la partita la Turris si dissociò dal gesto e lo stesso Malatella chiese scusa, salvo poi tornare a offendere nuovamente i baresi attraverso alcuni video diffusi sui social network.