U15 In to Rome 2018: Eurobasket Cus Bari sul gradino più alto del podio

Non poteva iniziare in mglior modo il 2018 per il Centro Universitario Sportivo di Bari. A portare in casa biancorossa il primo trofeo di questo nuovo anno, ci ha pensato la sezione basket del CUS Bari. Si è infatti conclusa con la vittoria del Cus barese il prestigioso torneo internazionale "In to Rome 2018"., che ha visto protagonisti gli atleti under 15. I biancorossi allenati da coach Dimitri che hanno avuto la meglio, nella capitale in finale su Eurobasket Roma. Un successo largo nel punteggio, maturato tra la fine del terzo e l'inizio dell'ultimo periodo di gioco. Ottima prova corale in cui spiccano le prestazioni di Renato Larocca, miglior realizzatore della tre giorni, e Nicola Lupo, premiato come MVP (miglior giocatore del torneo). La finale è arrivata dopo il primo posto nel girone, che ha visto i baresi superare Torino e Lido di Roma con un canestro sulla sirena. Torneo utile in vista della fase cruciale della stagione, che vede il Cus Bari protagonista nei campionati regionali, con vista sulla fase interzona.