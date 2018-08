Il Cus Bari incontra Manuela Mendolicchio campionessa italiana nei 200 mt rana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il CUS Bari festeggia e saluta Manuela Mendolicchio atleta cussina, campionessa italiana nei 200 metri rana, ai Campionati Italiani Estivi di Categoria, svoltisi al Foro Italico di Roma qualche settimana fa. Venerdì 24 agosto alle ore 18.30 nella piscina scoperta del Centro Universitario Sportivo barese, il Presidente Giuseppe Seccia, il vice presidente Renato Laforgia, Silvio Tafuri Presidente del Comitato per lo Sport Universitario, Nicola Starita responsabile della sezione nuoto del CUS Bari e i tecnici Dario Giannone e Mario Pellegrino saluteranno e si congratuleranno con la giovanissima atleta che si conferma una delle raniste di vertice del panorama italiano. Manuela Mendolicchio con un palmares di tutto rispetto, studentessa in un college californiano e atleta del CUS Bari, subito dopo ripartirà per la California. Una grande professionista che ha sempre dimostrato attaccamento alla “cuffia” e si è contraddistinta dentro e soprattutto fuori l’acqua, dimostrando la giusta fusione tra l’essere Donna e grande Atleta. Dal CUS Bari, sono numerosi i nomi dei campioni venuti alla ribalta nelle varie discipline, con grande merito e onore.

