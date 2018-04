VIDEO | Derby Foggia-Bari, Decaro risponde a Landella: "Sabato si vince. Per stanare i satanelli porteremo l'acqua santa"

«Mi aspetto che il Bari vinca il derby, esattamente come è avvenuto all'andata». Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, risponde per le rime al collega Franco Landella, che ai microfoni di FoggiaToday aveva dato per certa una vittoria di misura - "2 a 0 e cuciniamo il galletto" le sue parole - nella sfida Foggia-Bari in programma sabato 21 aprile alle 15.

Di tutt'altro avviso il primo cittadino barese, che cita una celebre gag di Antonio Albanese: «Il Foggia che vince 2 a 0? Frengo avrebbe detto: "Al terzo tempo, Franco"». Poi qualche parola sul tifo: «Spero possano partecipare tutti i tifosi, che nella partita di andata si sono comportate correttamente come avevano promesso». Speranze disattese, visto che - come comunicato dal club rossonero in serata, è stato chiuso il settore ospiti per l'incontro su ordine del Prefetto.