Virtus Francavilla-Bari 1-0: Mastropietro punisce i galletti e regala il derby al 'Villa'

Bari al tappeto nel derby pugliese in casa della Virtus Francavilla. I biancazzurri si sono imposti 1-0 grazie alla rete segnata da Mastropietro nella ripresa. Dopo aver concluso in parità la prima frazione, contraddistinta da poche occasioni da entranmbe le parti, i padroni di casa sono riusciti a trovare la via del goal nel miglior momento dei biancorossi che avevano iniziato la ripresa all'attacco.

Un'altra prestazione negativa per la squadra di Cornacchini, poco concreta sotto porta e non perfettamente a suo agio sul campo stretto e sintetico degli imperiali. Si complica la situazione del tecnico biancorosso, bersagliato dalle critiche nelle scorse settimane.

La cronaca di Virtus Francavilla-Bari

Avvio equilibrato, il Francavilla cerca la pressione alta per impedire l'avvio di gara da parte dei biancorossi. Pericolosi i padroni di casa all'11' con un calcio di punizione dai 20 metri di Vazquez: l'argentino sceglie la soluzione rasoterra, il pallone deviato finisce fuori di poco dopo essere stato deviato in corner. Nel primo quarto d'ora di gara i galletti faticano a superare la propria metà campo. Il primo timido tentativo arriva al 16' con un colpo di testa fuori misura di Ferrari che sfila largo alla destra di Poluzzi. Il Bari calcia per la prima volta verso la porta biancoazzurra alla mezz'ora: Ferrari, servito da Antenucci, tenta il piattone destro, Poluzzi controlla agevolmente. Insiste la squadra di Cornacchini: al 32' Antenucci, ancora nelle vesti di rifinitore, trova un corridoio per servire Berra che dall'interno dell'area calcia fuori di poco alla destra di Poluzzi. Grande chance per i biancorossi. Al 36' l'asse si inverte: Berra arriva sul fondo e crossa verso il centro, Antenucci è appostato al limite ma viene murato al momento della conclusione. Pericolosissima la Virtus al 44' con un rapido contropiede che porta al tiro Gigliotti dal limite dell'area, attento Frattali che si tuffa e respinge in corner. Squadre al riposo a reti bianche.

La ripresa inizia senza cambi. Bari subito in avanti: sugli sviluppi di un calcio piazzato conquistato e battuto da Costa, Antenucci va al tiro ma la conclusione è ribattuta dalla difesa biancoazzurra. I due ex della Spal costruiscono anche la successiva opportunità dei galletti, Antenucci libera il destro a giro rasoterra ma Poluzzi riesce a distendersi e a deviare in corner. Prima sostituzione della partita al 56' con Cornacchini che manda in campo D'Ursi al posto di Ferrari. Appena entrato, l'attaccante napoletano va vicinissimo al goal con un destro indirizzato sul primo palo, ancora una volta molto reattivo l'estremo difensore degli imperiali. Al 67' ancora pericoloso il Bari con una punizione di Costa dai 25 metri, il pallone deviato per poco non beffa Poluzzi che si salva in angolo. Cambia ancora il Bari a 20' dalla fine: dentro Floriano per Hamlili, il modulo diventa un 3-4-1-2. Al 73' svarione difensivo dei padroni di casa, Floriano prova ad approfittarne mettendo in mezzo un pallone insidioso ma il portiere avversario fa ancora una volta buona guardia. La Virtus si fa rifà viva al 74' dalle parti di Frattali con un calcio di punizione di Caporale parato senza affanni. L'estremo difensore biancorosso, tuttavia, non può nulla due minuti più tardi quando Mastropietro da pochi passi appoggia in rete approfittando della difesa troppo passiva del Bari. Esplode di gioia il Giovanni Paolo II. Cornacchini prova a correre immediatamente ai ripari inserendo Terrani per Di Cesare, disponendo i suoi con un 4-2-4

Il tabellino di Virtus Francavilla-Bari 1-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) - Poluzzi; Delvino, Tiritello, Caporale; Albertini, Gigliotti (45' Calcagno), Mastropietro, Marino (86' Zenuni), Sparandeo; Vazquez (90+4' Puntoriere), Perez. A disp.: Sottoriva, Costa, Carella, Marozzi, Miccoli. All.: Trocini

BARI (3-5-2) - Frattali; Sabbione, Di Cesare (78' Terrani), Perrotta; Berra, Awua, Hamlili (69' Floriano), Bianco, Costa; Ferrari (56' D'Ursi), Antenucci. A disp.: Marfell, Esposito, Neglia, Corsinelli, Kupisz, Cascione, Schiavone. All.: Cornacchini

Arbitro: Santoro di Messina

Macatori: 76' Mastropietro (V)

Note - ammoniti: Albertini, Perez, Marino (V) Hamlili (B)