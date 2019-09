Virtus Francavilla-Bari 2-2, le pagelle dei galletti: difesa troppo statica, l'attacco non punge

Brutta sconfitta per il Bari nel derby giocato in casa della Virtus Francavilla. Un k.o. che ha avuto ripercussioni, determinando l'esonero di Cornacchini. Eppure i galletti non avevano giocato la loro peggior partita. Dopo un momento di iniziale difficoltà la squadra biancorossa aveva iniziato a produrre gioco, tuttavia, a causa della poca incisività sotto porta e di una difesa troppo statica in occasione del goal subito, non è riuscita a evitare il secondo stop in campionato.

I migliori Today

Antenucci 6: L'attaccante principe del Bari gioca una partita di enorme sacrificio abbandonano spesso gli ultimi metri di campo per venirsi a prendere il pallone sulla linea dei centrocampisti. Cerca di innescare i compagni (vedi Berra) e prova la conclusione in più di un frangente ma trova di fronte a sé un Polizzi insuperabile.

Awua 6: Incomincia il match in maniera un po' confusionaria, con il passare dei minuti cresce mentalmente e prova come può a dare ordine e dinamismo alla mediana.

Hamlili 6,5: Insieme ad Awua il migliore del centrocampo. La sua uscita dal campo e il goal subito del Bari, sono legati da un sottile filo (bianco)rosso.

Frattali 6: Evita un passivo più pesante con un paio di interventi decisivi, in particolare quello sulla botta di Gigliotti a fine primo tempo. Nessuna colpa sul goal.

I peggiori Today

Bianco 5: Due passi indietro rispetto alla prima uscita a Rieti. Insolitamente timido, in alcuni momenti sembra completamente estraniato dal gioco.

Ferrari 5: Partita difficile per l'italo-argentino che resta intrappolato tra le maglie dei centrali avversari e riesce a inquadrare la porta soltanto con una conclusione debole alla fine del primo tempo.

Perrotta 5: Si lascia sfilare con troppa facilità in occasione dell'azione del goal del Francavilla.

Sabbione 5: Compromette una prestazione fino a quel momento attenta respingendo in maniera maldestra il pallone che poi Mastropietro insacca.

Di Cesare 5,5: In crisi come i compagni di reparto, anche lui non perfetto in occasione del goal dei padroni di casa.

Pagelle e tabellino di Virtus Francavilla-Bari 1-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) - Poluzzi 7; Delvino 6, Tiritello 6,5, Caporale 6; Albertini 6, Gigliotti 6,5 (45' Calcagno 6), Mastropietro 6,5, Marino 6,5 (86' Zenuni sv), Sparandeo 6; Vazquez 6 (90+4' Puntoriere sv), Perez 6,5. A disp.: Sottoriva, Costa, Carella, Marozzi, Miccoli. All.: Trocini 6,5.

BARI (3-5-2) - Frattali 6; Sabbione 5,5, Di Cesare 5,5 (78' Terrani sv), Perrotta 5; Berra 5,5, Awua 6, Hamlili 6 (69' Floriano 5), Bianco 5, Costa 5,5; Ferrari 5 (56' D'Ursi 5,5), Antenucci 6,5. A disp.: Marfella, Esposito, Neglia, Corsinelli, Kupisz, Cascione, Schiavone. All.: Cornacchini 5,5.

Arbitro: Santoro di Messina

Macatori: 76' Mastropietro (V)

Note - ammoniti: Albertini, Perez, Marino (V) Hamlili (B)