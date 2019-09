Virtus Francavilla-Bari, probabili formazioni: out Simeri, Floriano e D'Ursi con Antenucci

La quinta giornata del Girone C di Serie C metterà di fronte Virtus Francavilla e Bari. Le due formazioni pugliesi si affronteranno nel primo derby della stagione davanti al tutto esaurito dello stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana.

Per i galletti, partiti a singhiozzo in campionato (due vittorie, un pari e una sconfitta), il match in casa dei biancoazzurri diventa di fondamentale importanza. Un eventuale risultato negativo, infatti, potrebbe complicare il futuro del tecnico Cornacchini. Dal mister biancorosso e dall'intera squadra ci si aspetta una prova di forza che possa fungere da punto di svolta della stagione.

La Virtus di Trocini, invece, è ancora a caccia della prima vittoria stagionale e aspetta i galletti con la convinzione di potergli giocare un brutto scherzo volgendo a proprio vantaggio fattori come il campo, sintetico e stretto, e un'atmosfera indemoniata sugli spalti. Calcio d'inizio fissato per le 17:30.

Come arriva la Virtus

Lunga lista di indisponibili per Trocini che dovrà fare a meno degli infortunati Di Cosmo, Pambianchi, Baclet, Pino e Tchetchoua e degli squalificati Bovo e Nunzella. Andrà subito in campo il nuovo acquisto Poluzzi che prenderà il posto del giovane Costa tra i pali. Recuperati Puntoriere e Zenuni. Nel 3-5-2 degli imperiali, coppia d’attacco composta dall’argentino Vazquez e dall’ex biancorosso Perez.

Come arriva il Bari

Tra i biancorossi indisponibili Schiavone e Folorunsho, out Simeri per scelta tecnica. Cornacchini, salvo sorprese, dovrebbe insistere sulla difesa a tre ma potrebbe variare qualcosa nell'assetto da metà campo in su. Probabile un 3-4-3 al posto del 3-5-2: immutata la linea difensiva, la novità potrebbe essere la mediana a quattro con i soli Awua e Bianco al centro, Berra e Costa sugli esterni. In attacco con Antenucci potrebbero trovare posto sulle due ali D'Ursi e Floriano.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Bari

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) - Polizzi; Delvino, Tiritiello, Caporale; Albertini, Gigliotti, Mastropietro, Zenuni, Sperandeo; Vazquez, Perez. All.: Trocini

BARI (3-4-3) - Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Berra, Awua, Bianco, Costa; D'Ursi, Antenucci, Floriano. All.: Cornacchini

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Ceccon / Cataldo