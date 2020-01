Viterbese-Bari, probabili formazioni: dubbio Di Cesare, se non ce la fa pronto Costa

Prima uscita del 2020 per il Bari che riprenderà il suo percorso nel campionato di Serie C sul campo della Viterbese. Allo stadio 'Enrico Rocchi' di Viterbo i galletti avranno una grandissima chance per allungare la propria serie di 14 risultati utili contro una formazione in lotta per i playoff ma che è ampiamente rimaneggiata per via di infortuni e squalifiche.

Inoltre la capolista Reggina è caduta per la prima volta in stagione, sconfitta nell'anticipo del 21° turno sul campo della Cavese (3-0), circostanza che renderebbe imperdonabile qualsiasi passo falso: con una vittoria, infatti, la squadra di Vivarini potrebbe ridurre il gap da -10 a -7 iniziando ad incrinare le certezze costruite dagli amaranto nel girone d'andata.

Come arriva la Viterbese

Per la sfida i galletti calabro non avrà disposizione molti giocatori. Mancheranno Tounkara, attaccante che all'andata mi sa segno una doppietta: l'ispano-senegalese, squalificato come Atanasov e De Giorgi. Out anche gli infortunati Antezza, Corinti, Simonelli, Palermo, Volpe e gli ex Scalera e De Falco, mentre fa parte dei convocati il nuovo acquisto Bunino, che però dovrebbe partire dalla panchina. Il tecnico salentino dovrebbe schierare i suoi col 3-5-2.

Come arriva il Bari

Tutti a disposizione per Vivarini ad eccezione delle riserve Cascione e Neglia. Recuperato in extremis capitan Di Cesare, al rientro dalla squalifica, ma la cui presenza è in dubbio per un risentimento al flessore. Se dovesse farcela, Di Cesare farà coppia al centro con Sabbione, altrimenti al centro scalerà Perrotta, con Costa che andrà a fare il terzino sinistro. Nessuna variazione tra centrocampo e attacco: confermati Hamlili e Schiavone al fianco di Bianco mentre Terrani agirà alle spalle del duo Simeri-Antenucci.

Le probabili formazioni di Viterbese-Bari

VITERBESE (3-5-2): Pini; Markic, Milillo, Baschirotto; Zanoli, Besea, Sibilia, Errico; Bensaja Culina; Molinaro. All.: Calabro

BARI (4-3-1-2): Frattali; Berra, Di Cesare, Sabbione, Perrotta; Hamlili, Bianco, Schiavone; Terrani; Simeri, Antenucci. All.: Vivarini

Arbitro: Zufferli di Udine