Termina con un risultato di 85 -61 la gara esterna dei cestisti del Cus Pm & Partners Basket Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Seconda vittoria per la squadra di Basket del CUS Bari. Nella città dei due mari il CUS PM & PARTNERS BASKET BARI porta a casa i due punti a discapito del Santa Rita Basket Taranto. Voglia e determinazione sono la sintesi di una gara condotta sempre avanti nel punteggio alla fine di ogni quarto. I dieci di coach Traversa hanno saputo spegnere sul nascere ogni tentativo di rimanere in partita degli avversari che mai hanno mollato tenendo la gara su ritmi di intensità elevata. I presupposti e i margini per fare sempre meglio ci sono tutti e porteranno grandi soddisfazioni a tutti coloro che hanno investito su questo gruppo.