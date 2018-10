Prima vittoria in campionato per la Maxima Volley di Casamassima: la rappresentativa gioiese soccombe 3-0

Una vittoria per 3 set a 0 che alza il morale dopo l'avvio difficile - sconfitta contro la rappresentativa coratina - e rappresenta per la Maxima Volley Casamassima un passo in avanti in un campionato ancora tutto da definire. Nella seconda giornata dei regionali di serie D, le atlete hanno dominato sul campo della New Volley Gioia, regalando al coach Federico De Pietro una prestazione convincente.

La gara

Soltanto nella seconda frazione di gioco, dunque, le gialloblu dirette dal capitano Francesca Pinto – punto di riferimento della squadra, vista la sua esperienza – hanno sofferto, riuscendo poi a portare a casa il set, rimettendo a posto le cose dopo essere state sotto 20-13. A quel punto è salita in cattedra la giovanissima Mariangela Gravina, martello di 19 anni, che con le sue battute vincenti e le sue poderose schiacciate ha rimesso in ordine il punteggio fino al 26-24 ottenuto all'ultimo minuto.

Ora testa al prossimo match: domenica prossima è atteso il Castellinaria Polignano, al momento a cinque punti in classifica nel girone regionale. Appuntamento alle 18.30 ella palestra del Majorana in via Martiri di via Fani, a Casamassima, per vedere se le ragazze di De Pietro conseguiranno una nuova vittoria.

Gallery