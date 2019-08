La nazionale di pallavolo under 21 vince il Mondiale in Tunisia, Longo: "Proporrò una menzione in Consiglio regionale"

Una vittoria che ha - anche - il sapore della Puglia: è quella degli atleti under 21 della nazionale italiana maschile di pallavolo, che nella serata di ieri hanno battuto nella finale dei mondiali di disciplina la Russia per 3-1. Laureandosi così 'Campioni del mondo' nella competizione giocata in Tunisia. E tra di loro non mancano pugliesi e soprattutto baresi, dal capitano Piervito Disabato (altamurano) a Nicola Cianciotta, centrale originario di Bitetto. E i baresi abbondano anche nello staff: c'è il fisioterapista Ottaviano Tateo di Alberobello, ad esempio, e lo scoutman Alessandro Zappimbulso di Triggiano. Persino il coach è pugliese, per la precisione di Martina Franca.

Longo: "Proporrò un premio per questi ragazzi"

E presto potrebbero ricevere anche un premio nella terra natia, come suggerito dal vicepresidente del Consiglio regionale, Peppino Longo. "A loro, ma idealmente a tutti gli atleti della squadra, proporrò una menzione speciale da parte del Consiglio regionale pugliese - ricorda in una nota - Questi ragazzi che lontano dalla propria terra hanno dimostrato al mondo intero le proprie straordinarie doti sportive e umane, sono l’ennesima dimostrazione di come la passione, il coraggio, il sacrificio possano sempre fare la differenza. Hanno portato la Puglia sul tetto più alto del volley. E lo sport può costituire quel valore aggiunto per perseguire obiettivi universalistici restituendo ai cittadini, e ai nostri ragazzi in particolare, la possibilità di essere protagonisti, eroi positivi di un mondo più giusto".

Nell'attesa gli atleti si godono il premio - già ricevuto - per la vittoria del Mondiale e dedicano un ringraziamento ai tanti pugliesi che in Italia e nel mondo hanno fatto il tifo per loro: