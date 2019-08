L'Italvolley alla ricerca del pass per Tokyo 2020: Palaflorio pronto e gremito per la sfida olimpica

Tre serate di grandi emozioni per cercare il pass con cui partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020: da domani, il Palaflorio di Bari, ospiterà l'Italvolley nel girone di qualificazione alla prossima rassegna a Cinque Cerchi, affrontando Camerun, Australia e Serbia. Solo uno il posto disponibile per il Giappone: gli Azzurri allenati da Blengini esordiranno domani contro la compagine africana. Sabato, invece, sarà la volta degli ostici australiani prima del clou di domenica contro la fortissima Serbia, avversario principale della competizione barese.

L'Italvolley potrà contare sul sostegno del pubblico pugliese che affollerà l'impianto di Japigia. oltre 4mila i biglietti venduti per la giornata di domenica ma ci si atende un ottimo pubblico anche per le altre due serate: "Vogliamo andarci a prendere questa qualificazione con tutte le nostre forze - ha spiegato Osmany Juantorena, pilastro della Nazionale -. E' il mio ultimo treno per partecipare di nuovo alle Olimpiadi, non posso farmelo scappare. Sappiamo che ci aspetta un torneo molto duro, due partite toste con Australia e Serbia. Io sono molto fiducioso, il gruppo è consapevole dei propri mezzi. Su di noi sentiamo tanta responsabilità, dobbiamo cogliere al volo l'occasione e non pensare alla qualificazione di gennaio, perché sicuramente sarebbe una via più complicata per Tokyo. Abbiamo la grande fortuna di giocare in Italia, sono convinto che sarà bellissimo".