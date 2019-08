Italvolley stellare al Palaflorio: Serbia battuta in 3 set, staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo

Una grande Italia stacca il pass per le Olimpiadi di Tokyo battendo nettamente a Bari lo spauracchio Serbia per 3 set a zero: di fronte a un Palaflorio tutto esaurito gli Azzurri allenati da Blengini hanno annichilito gli avversari con una prova magistrale (25-16, 25-19, 25-19), dominando l'incontro praticamente dall'inizio alla fine. Il successo contro i balcanici, dopo le vittorie contro Camerun e Australia, consente infatti alla Nazionale di vincere il raggruppamento che assegnava un posto ai Giochi 2020, disputato proprio nell'impianto barese.