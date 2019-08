Debutto ok l'Italia del Volley nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi: battuto il Camerun al Palaflorio

Buona la prima per l'Italia del Volley in corsa per le Olimpiadi di Tokyo 2020 nel torneo di qualificazione in programma fino a domenica al Palaflorio di Bari: gli Azzurri allenati da Blengini hanno battuto il Camerun per 3 set a 0 (25-18, 25-18, 25-16). Partita piuttosto semplice fin dall'avvio, anche per la differente caratura tecnica tra la Nazionale italiana e il team africano. Circa 3mila gli spettatori che hanno assistito all'incontro nell'impianto di Japigia.

Ora agli Azzurri toccherà l'Australia, sconfitta per 3 a 1 dalla Serbia al termine di un match combattuto: il match contro i 'Canguri' sarà in programma alle 21.15. Nel pomeriggio di sabato, invece, Serbia-Camerun.