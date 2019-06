Sport e solidarietà, in mille sul lungomare per 'Volontariato in corsa'

Magliette gialle per "dare luce all’impegno di chi quotidianamente opera per migliorare la qualità della vita di chi vive in condizioni di disagio, per la cresciata della cultura e per la tutela dell’ambiente". E' stato il giallo colore scelto per contraddistinguere i partecipanti di 'Volontariato in corsa', la 5 km non competitiva alla sua prima edizione organizzata dal Centro di servizio al volontariato San Nicola con il supporto tecnico dell’Asd Runners del Levante.

Oltre 1000 sono stati i corridori che questa mattina hanno tagliato il traguardo della corsa: "A correre e a camminare sul lungomare atleti, famiglie, bambini, disabili, gruppi di volontari, anziani, giovani e persino turisti stranieri", dice soddisfatta Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola, spiegando che la manifestazione Volontariato in Piazza, in questa XIII edizione, "ha voluto utilizzare uno strumento nuovo, la corsa, per avvicinare pubblici nuovi, soprattutto i giovani, e parlare di impegno, di condivisione, di progettualità e di solidarietà. L’adesione all’iniziativa di tanti enti pubblici e privati, patrocinanti e sponsor, è stata la testimonianza che si può e si vuole costruire insieme una comunità coesa".

In corsa anche i rappresentanti istituzionali: Francesca Bottalico e Pietro Petruzzelli, assessori uscenti del Comune di Bari, rieletti nelle ultime amministrative, e Giuseppe Tulipani, garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità.