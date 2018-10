Winter League: la prima edizione al sud Baseball-Softball

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Ecco il BASEBALL di inverno. Parte la “Winter League” torneo amatoriale di SlowPitch Dopo la splendida esperienza del 1° torneo di SlowPitch della “Lega del Mare”, partirà Domenica 21 la prima edizione della “WINTER LEAGUE” organizzata dalla Fibs Campania e Basilicata Baseball e Softball. 5 Squadre,5 Concentramenti che decreteranno il vincitore. Ai nastri di partenza i “Seagulls” Softball Salerno di Mario Pironti, gli agguerriti Caserta Brewers freschi di vittoria della Coppa Campania la nuova realtà Sant’Agata de Goti Baseball-Softbal l- Virtus Goti, la vincitrice del torneo 2018 della Lega del Mare Napoli Baseball Softball e la squadra pugliese APD Baseball Club Bari Warriors guidati da Enzo Serino. Senza dubbio il primo raggruppamento sarà una Domenica di sport e divertimento presso il Centro Sportivo –Agrituristico “Ultimo Minuto” nella località Orto Grande (Aversana-Battipaglia-Sto arrivando!) Il playball è fissato per le ore 10.00 è vedrà il derby tutto campano tra Napoli e Caserta e subito dopo alle 11.15 il BC Bari contro i beneventini di Sant’Agata dei Goti. Al secondo turno la squadra Salernitana contro la vincente del primo incontro e le altre partite. Il torneo prevede 5 concentramenti, in cui tutte le componenti del girone si affronteranno tra di loro. Al termine dei cinque concentramenti, la classifica finale genererà gli accoppiamenti della finale unica che si terrà in una delle città partecipanti. Il calendario prevede questi raggruppamenti: 21 Ottobre a Salerno 4 Novembre a Sant’Agata dei Goti 11 Novembre a Napoli 25 Novembre a Bari 16 Dicembre a Caserta Un occasione importante, per diffondere il meraviglioso sport del Baseball-Softball nel sud. Una grande chance di visibilità per la squadra Barese del BC WARRIORS Bari Le Squadre intanto scaldano i motori, in attesa dell’OPENING DAY per inforcare i guanti e stringere le mazze, pronti per sfidarsi sempre nel segno del rispetto reciproco e del divertimento attorno al “diamante”. Tutti a Bari il 25 Novembre per sostenere il BC BARI WARRIORS!! B.C. BASEBALL WARRIORS BARI WEB SITE: http://bcbariwarriors.altervista.org/ Info: 3493310809 e-mail: bcbariwarriors@gmail.com