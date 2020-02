Yoga a scuola per i più piccoli, a Cellamare parte il progetto ideato dai volontari della 'Scuola Cani Salvataggio Nautico'

Parte domani, 26 febbraio il nuovo progetto "Yoga per bambini" ideato e realizzato dai volontari dell'organizzazione di volontariato "Scuola Cani Salvataggio Nautico". Una serie di incontri presso l'Istituto Comprensivo Nicola Ronchi di Cellamare, per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia di Viale Olimpia.

Gli incontri saranno tenuti dalla dottoressa Roberta Errico, insegnante di Yoga per bambini attraverso il metodo Balya Yoga, e volontaria dell'associazione. Nel corso del progetto, patrocinato dal Comune di Cellamare, i partecipanti giocheranno, canteranno, gli saranno raccontate fiabe, ascolteranno musica rilassante ed effettueranno una respirazione corretta.

Tale progetto, si aggiunge a quello storico della Scuola Cani Salvataggio Nautico, "Alla scoperta dei Cani Bagnino, estate 2020" partito proprio lo scorso sabato, e che vedrà impegnati i volontari con i propri amici pelosi in una serie di incontri presso le scuole di Bari e Provincia, proponendo, il giusto modo per approcciarsi al cane per evitare incidenti e come vivere il mare nella maniera corretta.

"Siamo orgogliosi - spiega Donato Castellano, Presidente dell'organizzazione - del progetto che partirà domani e di tutte le iniziative che abbiamo in atto, la dott.ssa Errico, sarà affiancata da Lucia Lafaenza coordinatrice dei volontari e Educatore Cinofilo. Le competenze non ci mancano, puntiamo sempre su offrire ciò che sappiamo fare e per cui abbiamo studiato, anche per questo motivo, continua in maniera meticolosa la preparazione delle future Unità Cinofile da salvataggio, che doneranno in maniera gratuita, il proprio tempo sulla spiaggia di Pane e Pomodoro durante la prossima estate, siamo infatti in fase di definire con il Comune di Bari l'accordo e sarà per noi il 9 anno di attività ".

Chiunque volesse avere informazioni, anche per organizzare degli incontri presso la propria scuola, può chiamare il numero 3293173050.