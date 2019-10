Stop Look & Wave la campagna mondiale per gli studenti sulla sicurezza stradale arriva a Locorotondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Saremo a Locorotondo, il 3 ottobre dalle 9 alle 12 in Piazza Mitrano, unica tappa di quest'anno in Puglia, anche per premiare gli studenti della città che si sono aggiudicati uno dei 6 finanziamenti a livello nazionale! Ci saranno tutti coloro che noi definiamo Alleati della Sicurezza, dai Vigili del Fuoco alla Protezione civile, dalla Polizia Municipale alla Stradale con la Lamborghini che arriva direttamente da Roma! Sarà presente l'Associazione Flavio Arconzo Vittime della Strada nella persona della Presidente D.ssa Katia Schiavone e i formatori delle autoscuole PF Nuova di Locorotondo ed Unasca Puglia. Sarà presente anche il Sindaco di Locorotondo Dr.Tommaso Scatigna. Un evento di formazione ma altamente spettacolare che resta impresso negli studenti e crea coscienza civica e consapevolezza della sicurezza attiva e passiva sulla strada. PER INFORMAZIONI Giulia Galli 335 5606616 giuliagallilweb@gmail.com