Tango & Jazz a Triggiano

Alessio Giove, sin da piccolo, è stato considerato un bambino prodigio. Infatti, inizia lo studio della fisarmonicaall'età di 12 anni e, sin dal principio, partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali aggiudicandosi sempre il primo posto assoluto e vincendo importanti borse di studio. Per Palazzo Rubino Art Café propone Tango&Jazz un progetto musicale pensato dal pianista Domenico Balducci che mette in evidenza l'influenza reciproca che il Tango ha avuto verso i repertori Jazz e il Jazz ha avuto verso il tango. Partendo dal tango di Gardel con Pour una Cabeza sino ad arrivare a l'ultimo tango a Parigi di Gato Barbieri, da Libertango di Astor Piazzolla sino a quello di Galliano, Tango pour Claude, sena tralasciare il Jazz di Charlie Parker, Ellinghton e il Jazz italiano. Per info e prenotazioni: 371 3582645 - 371 1929045