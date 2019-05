'Transition day', presentazione proposta di legge a Valenzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

IN PREPARAZIONE ^^^ Giornata dedicata alla proposta di Legge di Iniziativa Popolare per la TRANSIZIONE ENERGETICA E L'IDROGENO RINNOVABILE (già presentata al Senato della Repubblica il 17 e il 31 gennaio, depositata in Corte di Cassazione il 10 aprile e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'11 aprile): una norma che serve ad accelerare la transizione energetica verso un’economia zero carbon. E ognuno potrà dare un contributo importante firmando. La raccolta firme ha avuto inizio in Piazza del Popolo (Roma) il 19 aprile in occasione del discorso di Greta Thunberg. A Bari, ospitata alla chiusura del Bif&St, la Proposta di Legge è stata firmata dal Direttore artistico Felice Laudadio, dal Sindaco Decaro e dal Presidente della Regione Emiliano. Nel corso della giornata sono previsti brevi interventi di personalità ed esponenti del mondo della politica, dell’università e delle associazioni a sostegno della legge che punta a una rapida fuoriuscita dall’era dei combustibili fossili per passare alle energie pulite e rinnovabili, prive di carbonio e polveri sottili, di cui il territorio italiano e in particolare il Sud è ricco. L'utilizzo del vettore "Idrogeno" per stabilizzare le rinnovabili discontinue e diffonderle nel settore dei trasporti a zero emissioni caratterizza il progetto.