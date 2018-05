VIDEO | Nella 'stamperia' dei biglietti Amtab contraffatti: il sequestro della Finanza

I falsi tagliandi messi in vendita in un'edicola nei pressi del Tribunale: in casa del negoziante, i militari delle Fiamme Gialle hanno rinvenuto circa 16mila titoli falsificati e l'attrezzatura per la contraffazione