Niente bottiglie di vetro al concertone di Capodanno in piazza Libertà? Niente paura, c'è il 'videotutorial' del sindaco Antonio Decaro: il primo cittadino ha postato un divertente filmato in cui mostra come prepararsi per il brindisi della mezzanotte. Bastano un imbuto, una bottiglia di plastica e un tappo... ma anche delicatezza, per evitare che le bollicine si trasformino tutte in schiuma.