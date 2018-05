VIDEO | Sirene spiegate e camionetta: al San Paolo cinghiali inseguiti dai Vigili del Fuoco

Sirene spiegate e un piccolo inseguimento per catturarli. Tutto praticamente inutile, nonostante l'impegno dei Vigili del Fuoco. I cinghiali del quartiere San Paolo continuano a scorrazzare liberamente nel corso delle loro passeggiate notturne. Stavolta, però, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in un campo incolto tra le palazzine del rione. Sirene spiegate e professionalità degli operatori non sono bastati per catturare gli esemplari che, ormai abituati a 'giocare in casa', hanno eluso, come segnalano i cittadini del gruppo Facebook 'La Voce del San Paolo', i tentativi di cattura.