VIDEO | Sei anni di usura ed estorsioni, blitz dei Carabinieri contro clan Strisciuglio: presi in 5

Sei anni di vessazioni e minacce con continue richieste estorsive per ripagare i debiti, anche con tassi del 600%: un incubo finito per i gestori di un esercizio commerciale di Santo Spirito, dopo il blitz di Carabinieri e Direzione Distrettuale Antimafia. In manette sono finiti cinque esponenti del clan Strisciuglio.

L'attività di usura sarebbe cominciata nel lontano 2012: da lì una spirale senza fine di interessi e rincorse per pagare debiti sempre più ingenti, fino all'operazione di questa mattina, terminata con cinque arresti.