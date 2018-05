VIDEO | Serpentone di avvocati e magistrati da via Nazariantz a piazza De Nicola: il corteo di protesta contro le udienze 'in tenda'

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un incontro chiarificatore per decidere il futuro della giustizia penale barese. È stato anticipato di un paio d’ore il summit tra il procuratore Giuseppe Volpe e il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, per trovare una soluzione alle gravi problematiche strutturali del tribunale di via Nazariantz. In mattinata le udienze sono state celebrate nei tendoni installati dalla Protezione civile. Scelta che non è andata giù ai magistrati, che ora rivendicano un piano d’azione diverso da quello che si è discusso in Procura: "Non sospendere i termini delle prescrizioni, ma trovare subito una sede adeguata per i processi" come spiega il presidente della Camera Penale Gaetano Sassanelli.

E lo fanno con un corteo di protesta, indetto dall’Anm, al quale si sono aggiunti avvocati e rappresentanti della politica locale. Un lungo serpentone di togati, che da via Nazariantz ha raggiunto il secondo presidio della giustizia del Libertà, il tribunale civile di piazza De Nicola. Una protesta che ha paralizzato il quartiere barese, con il traffico bloccato nelle strade in cui passavano i manifestanti.