VIDEO | I miracoli di San Nicola rivivono su pellicola: il corto natalizio girato a Bitritto

Il miracolo delle tre fanciulle, uno dei più conosciuti atti straordinari di San Nicola, rivive tra le strade di Bitritto. La città in provincia di Bari ha ospitato le riprese del corto “Nicola, il benefattore di Myra”, diretto dal regista Vito Giuss Potenza. Nel millimetraggio, della durata di poco più di un minuto, viene riproposto il miracolo compiuto dal vescovo di Myra, che dona a un povero padre di famiglia la dote per far sposare le tre figlie e assicurare loro un futuro sereno.

Il corto, interpretato da Vito Amati, Luciano Maggi, Rosaria Corbisiero, Mirella Ancona e Rossella Stallone, riprende anche la tradizione che vuole San Nicola come figura ispiratrice di Babbo Natale (da qui il nome Santa Claus). Nel finale, infatti, l'attore esce di scena su una carrozza augurando 'Buon Natale', con il classico vestito rosso.