Gli ultimi schifosi dell'anno per le strade di Bari, Decaro: "Non ci sono più parole"

Nel filmato postato sulla bacheca del primo cittadino nuovi atti di inciviltà, tra divani gettati per strada e sacchi della spazzatura lasciati accanto ai bidoni

C'è chi getta un divano per la strada e chi butta indisturbato sacchi dell'immondizia accanto ai bidoni: continuano a finire nella 'rete' delle telecamere cittadine i cittadini ribatezzati 'schifosi' che contribuiscono al degrado per le strade di Bari. A pubblicare un riassunto delle ultime puntate è il sindaco Antonio Decaro, con un video postato sulla sua pagina Facebook: "Vi mostriamo gli ultimi (speriamo) schifosi del 2017. Lo facciamo come in un film muto perché per definire la loro inciviltà non ci sono più parole" è il commento del primo cittadino.