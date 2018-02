VIDEO | Droga e armi nascoste nel sottano: scoperte grazie al 'fiuto' del cane "Amira"

Nascondevano in un sottano droga e armi, ma grazie al 'fiuto' del cane lupo antidroga "Amira" sono stati scoperti. L'operazione della polizia è avvenuta a corte Abbenanti, nell'area di Bitonto. Gli agenti hanno sequestrato circa 500 grammi di sostanze stupefacenti, 320 dosi di cocaina per un peso complessivo di 135 grammi e 250 “tocchetti” di hashish per un peso complessivo di 350gr.

In un borsello in pelle di colore nero era anche nascosta una pistola semiautomatica modello GT 21 con matricola abrasa e completa di caricatore. All'interno della credenza erano depositate anche 43 cartucce calibro 9x21.