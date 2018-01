Foto con le star e svarioni linguistici: il bitontino Franco Terlizzi si presenta alle telecamere dell'Isola dei Famosi

Di lavoro fa il personal trainer (o per come lo direbbe lui, "personal tren"). E' un bitontino l'unico concorrente non famoso dell'Isola dei famosi, format di successo dell'emittente Mediaset. Un passato da pugile professionista (arrivato "a livelli EGONISTI molto ALTO" come racconta lui stesso durante i provini), Franco Bisceglie sembrerebbe essere il preparatore atletico di molte star, come dimostrano le foto pubblicate con personaggi del calibro del rapper Fedez, dei calciatori Paulo Dybala e Andrea Petagna e del ballerino Stefano de Martino. Certo, non è dato sapere quante di queste siano effettivamente foto ricordo e quanti invece suoi clienti. Quel che è certo è che la simpatia di Franco, in attesa di conquistare il pubblico a casa per aggiudicarsi il primo posto nel reality, ha già fatto colpo. E con chi se non con la Gialappa's band, pronta a sottolineare ogni errore linguistico del concorrente. Nell'attesa di vederlo all'opera in Honduras, ecco il video di presentazione di Franco Terlizzi.