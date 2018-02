VIDEO | Lavori in corso in via Tridente, Decaro "Entro l'estate un parco di 10mila metri quadrati"

"Questo diventerà un parco di 10mila metri quadrati con 250 alberi e 1200 piantumazioni". Parola del sindaco di Bari, Antonio Decaro, che in un video postato sulla sua bacheca Facebook ha mostrato come si presenta il cantiere di via Tridente, a Mungivacca, dove entro l'estate sorgerà una nuova area verde con giostrine e piste ciclabili. "Questo è solo uno dei 10 parchi che stiamo realizzando all'interno della città - ricorda il primo cittadino -. Grazie ai 10mila alberi che pianteremo questa sarà una città più verde".

Il punto sui lavori

Ad oggi sono stati tracciati tutti i viali interni all’area, estesa per circa 10mila metri quadrati, realizzati alcuni dei muretti a secco previsti dal progetto, è stata completata la riserva idrica per la raccolta delle acque piovane e terminato il marciapiede dal lato di via Tridente. Nelle prossime settimane il cantiere sarà impegnato nella piantumazione di 250 alberi e 1.200 piantumazioni di diversa specie e nell’esecuzione degli impianti a servizio del giardino.

Il progetto

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione del blocco dei bagni, di un’area ludica dotata di strutture accessibili anche ai bambini con disabilità, di diversi spazi di sosta, per lo più circolari, destinati agli anziani, ai ragazzi e ai bambini secondo le varie fasce di età, di una zona per lo sgambamento dei cani più ampia rispetto a quella in cui attualmente vengono portati gli animali, di una pista ciclabile, di un impianto di illuminazione a led e di una fontana. Tra gli interventi previsti, vi sono inoltre: la recinzione dell’intera area; la realizzazione di un impianto di irrigazione; la formazione di un tappeto erboso con macroterma; il montaggio degli arredi.