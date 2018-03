VIDEO | Parte la riqualificazione in via Roberto da Bari. Decaro: "Primo isolato completato entro maggio"

Partono i lavori di riqualificazione di via Roberto da Bari, strada del quartiere Murattiano pedonalizzata per consentire alcuni interventi sui sottoservizi negli scorsi mesi. A raccontare il cronoprogramma dei lavori sono il sindaco di Bari, Antonio Decaro, e l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, protagonisti di un video postato sulla pagina Facebook del primo cittadino. "Si comincia dall’isolato tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni - spiegano - che da cronoprogramma sarà ultimato entro la prima settimana di maggio".