Bif&st, Antonio Albanese al Petruzzelli scherza sui dialetti pugliesi: "Sono come un blues"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I dialetti pugliese, dal barese al brindisino, letti musicalmente come un blues. A chi poteva venire quest'idea, se non alla vulcanica mente di Antonio Albanese? Il comico è stato protagonista questa mattina della quarta masterclass al teatro Petruzzelli, nell'ambito del Bif&st 2018, il festival internazionale di cinema di Bari. Un incontro in cui Albanese ha ripercorso la genesi dei personaggi che ne hanno caratterizzato la carriera, da Epifanio ("Quello a cui sono più legato - ha spiegato - lo venero come un santo") all'iconico politico scorretto 'Cetto la qualunque', protagonista del film 'Qualunquemente'.

La gag su 'Qualunquemente'

Il film è stato proiettato in mattinata prima dell'incontro con il comico, che durante la masterclass ha anche raccontato un simpatico aneddoto avvenuto alla prima internazionale di 'Qualunquemente'.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un incontro che non ha mancato di divertire il pubblico in sala, tra gag, citazioni e riflessioni sul come si sta trasformando l'industria cinematografica con l'avvento degli youtubers. Al termine della masterclass sul palco sono saliti Felice Laudadio, direttore artistico del Bif&st, e il sindaco di Bari Antonio Decaro, grande fam del comico, che stasera riceverà il premio Federico Fellini.