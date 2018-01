L'amore di Paolo e Francesca 'riletto' da Michele Placido: l'attore voce narrante di 'Hell in the cave'

Una rilettura del tormentato amore di Paolo e Francesca, celebre passo della Divina Commedia dantesca. A interpretarlo è il regista e attore Michele Placido, ospite speciale sabato 30 dicembre dello spettacolo 'Hell in the cave', trasposizione dell'inferno dantesco rappresentata all'interno delle Grotte di Castellana. Un'interpretazione che ha colpito il pubblico presente, accorso all'interno del sito carsico per assistere all'edizione speciale della rappresentazione. Durante la serata, infatti, l'attore foggiano è stato anche la voce narrante di alcuni dei passi dell'opera di Dante Alighieri.