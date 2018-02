VIDEO | Il waterfront di San Girolamo sotto la neve diventa una pista da snowboard

E' bastata un po' di neve in città per far rivivere ai baresi ricordo dei recentissimi Giochi di Pyeongchang, ma soprattutto, delle memorabili Olimpiadi Invernali di Toritto 2017. A un anno di distanza dalla memorabile nevicata che paralizzò il capoluogo e la provincia per alcuni giorni, ci hanno pensato i ragazzi di 'Impact' che, sul nuovo lungomare di San Girolamo, hanno infilato lo snowboard, dove sono in corso i lavori per il waterfront, utilizzando un camminamento come pista. Il risultato è decisamente da medaglia d'oro.