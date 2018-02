VIDEO | Decaro presenta i nuovi 25 bus a metano: "Circoleranno dalla prossima settimana"

Prosegue l'opera di rinnovamento del parco mezzi dell'Amtab a Bari. A presentare i nuovi 25 bus a metano da 12 metri, che si aggiungono ai 19 in circolazione, è il primo cittadino Antonio Decaro. "Lunedì ne arrivano altri 10 - spiega nel video postato sulla sua bacheca Facebook - e dalla prossima settimana gireranno in città".

In chiusura le scuse ai cittadini per i disagi legati al trasporto pubblico degli ultimi anni: "Chiedo scusa ai cittadini per i disagi di questi anni. Dalla settimana prossima si viaggia meglio. Migliora il servizio di trasporto pubblico". L'ultimo episodio negativo a fine gennaio, quando un bus prese fuoco mentre viaggiava sulla tangenziale in direzione Sud.