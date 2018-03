VIDEO | I colpi di pistola e le urla: muore un'anziana per errore. Le immagini della tragica sparatoria di Bitonto

Quindici rumori spari e poi le urla disperate degli abitanti della città vecchia di Bitonto che chiedevano l'aiuto delle forze dell'ordine dopo l'agguato in cui venne uccisa per errore, in via delle Marteri, l'anziana Anna Rosa Tarantino, e ferito il pregiudicato Giuseppe Casadibari esponente del clan Cipriano e colpito da rivali dei Conte durante una folle mattinata in cui i due gruppi si sono scambiati botta e risposta a colpi di violenze e armi da fuoco. Sette persone sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari.

Le immagini, fornite dagli inquirenti, documentano i tragici istanti in cui una pensionata innocente veniva uccisa. Nel filmato si nota anche cosa è successo in precedenza, quando esponenti del clan Cipriano erano andati a 'far visita' al quartier generale dei Conte, alla periferia del paese.