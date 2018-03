VIDEO | Distruggono la capanna e portano via le canne: i vandali del parco Gargasole ripresi con un cellulare

Una persona trascina le canne mentre un'altra sul muretto che circonda l'area, aiuta a farle uscire dal giardino: due vandali hanno distrutto una capanna realizzata nel parco di via Gargasole del quartiere San Pasquale, dove sono in corso interventi di autocostruzione per realizzare uno spazio fruibile dai cittadini del quartiere. Il gioco, utilizzato moltissimo dai bambini, è stato demolito pezzo dopo pezzo e il 'bottino', portato via con poche difficoltà grazie a un'azione in 'team'. Il gesto non è sfuggito agli occhi attenti dei residenti: qualcuno ha infatti immortalato la scena con un cellulare. L'episodio è al vaglio dei Carabinieri.