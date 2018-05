Dalla Croazia a Bari vestito da San Nicola, la straordinaria storia di Leonard: "Il Santo mi ha salvato"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Quasi 1200 chilometri di viaggio in bus, da Zagabria (Croazia) a Bari, per devozione a San Nicola. E' un pellegrino speciale il 65enne croato Leonard Lumezi: il 3 aprile ha deciso di raggiungere la Basilica dedicata al Santo a cui aveva fatto un voto, per ringraziarlo di averlo guarito da un cancro. E così, dopo tre settimane Lumezi è arrivato in città, vestito esattamente come San Nicola. "Ho realizzato io stesso l'abito - racconta - riprendendo le descrizioni riportate dagli storiografi nei documenti antichi". Nella videointervista Lumezi racconta a BariToday la sua devozione al vescovo di Myra e come è nata l'idea del pellegrinaggio, che non ha mancato di attirare l'attenzione di tanti baresi, pronti a scattarsi una foto con il 'San Nicola croato'.