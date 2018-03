"Il Miró più surrealista? L'illustratore": alla scoperta delle opere grafiche in mostra a Monopoli

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Il Mirò più surrealista? Sicuramente nel periodo da illustratore, più che quello da pittore che tutti siamo abituati a conoscere". Parola di Andrea Pontalti, il curatore della mostra 'Joan Miró. Opere Grafiche 1948-1974', inaugurata questa mattina all'interno del Castello Carlo V di Monopoli. Nel video vi mostriamo in anteprima alcuni dei disegni che il pittore realizzò per illustrare quattro diversi libri: Parler Seul (1948-50), Ubu Roi (1966), Le Lézard aux Plumes d’Or (1971) e Les Pénalités de l'Enfer ou les Nouvelles-Hebrides (1974). Novanta in totale le opere esposte nelle sale del monumento, capaci di unire alle immagini anche parole e simboli, in una 'sinestesia delle arti'.

Orari e costi

La mostra rimarrà aperta fino al 15 luglio, rispettando i seguenti orari mensili: marzo-maggio dal martedì a domenica e festivi 10–13/15–20; giugno tutti i giorni 10–13/15–21; luglio tutti i giorni 10–22.

Il costo del biglietto è di 6 euro, ma è possibile usufruire del biglietto ridotto a 4 euro in caso di gruppi superiori alle 20 unità, residenti nel comune di Monopoli, e di quello ridotto a 2 euro per i visitatori dai 6 ai 18 anni. Ingresso gratuito, invece, per bambini fino a 5 anni, disabili con accompagnatore e giornalisti accreditati.