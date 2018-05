VIDEO | A Bari 'fiorisce' Primavera Mediterranea: tra note e strumenti musicali, via Argiro si trasforma in un giardino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Note musicali di vetro, fotografie dei grandi musicisti del passato, persino un violino realizzato interamente con i fiori. E' dedicata alla musica l'edizione 2018 di Primavera Mediterranea, l'iniziativa che fino a domenica trasforma via Argiro, nel centro di Bari, in un enorme giardino. Quattro gli isolati addobbati, ognuno con uno stile musicale di riferimento, che ospiteranno anche esibizioni dal vivo di musicisti. Accompagnati dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal delegato alla valorizzazione del territorio, Vanni Marzulli, siamo andati alla scoperta dei giardini realizzati nella via pedonale del Murattiano.