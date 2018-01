Inceneritore a Modugno, la protesta degli ambientalisti sotto il Consiglio regionale: "Emiliano blocchi l'opera"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Continua a dividere l’opinione pubblica il progetto dell’inceneritore della Newo, società foggiana che ha ottenuto l’ok per la costruzione della struttura di smaltimento rifiuti nella zona industriale di Bari, a ridosso del quartiere San Paolo e di Modugno. Questa mattina un centinaio di attivisti delle associazioni ambientaliste di Modugno, Palo del Colle, Bitetto e Bari è sceso in protesta davanti alla sede del consiglio regionale, in via Capruzzi a Bari, chiedendo l’intervento del presidente Michele Emiliano per bloccare l’opera. Il sit-in è partito intorno alle 9 e continuerà fino alle 15. Presenti anche i consiglieri comunali Michele Caradonna, Pasquale Dirella e Giacomo Olivieri, che chiedono una posizione univoca da Palazzo di Città sull'opera.