VIDEO | Getta rifiuti per la strada, fototrappola incastra sporcaccione. Decaro: "Che vergogna"

SI ferma un attimo e scende dalla macchina per qualche secondo, quindi apre la portiera dell'auto e da lì prende un sacco della spazzatura per poi gettarlo a terra, andando via tranquillamente. La scena è stata ripresa da una telecamera della Polizia Locale di Bari che ha provveduto a inviare una salata multa allo 'sporcaccione' di turno.

Il filmato è stato postato dal sindaco Antonio Decaro sulla sua bacheca Facebook: "Pubblico questo video con molta vergogna, un po’ di sollievo e una certezza - scrive il primo cittadino -. Molta vergogna, per essere concittadino di uno schifoso del genere. Scommetto che è uno di quelli che si lamentano della tassa sui rifiuti. Idiota, se impari a rispettare la tua comunità, magari l’Amiu non è costretta a fare gli straordinari e riusciamo pure ad abbassarla, quella tassa. Un po’ di sollievo, perché immagino la sua faccia in questo momento, mentre starà ricevendo la salata multa che grazie a questa fototrappola abbiamo potuto inviargli. Una certezza - auspica Decaro -. Almeno lui, non lo farà più".