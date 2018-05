VIDEO | 'Schifosi' in azione, la compilation del lancio di rifiuti. Il sindaco: "Filmati rivoltanti"

"Ecco una nuova compilation di schifosi. Sono mesi ormai che, attraverso le fototrappole posizionate in diversi punti della città, cerchiamo di rintracciare le persone che continuano a trattare Bari come una discarica": l'ennesimo eloquente video pubblicato dal sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook mostra ancora una volta gli 'sporcaccioni' baresi mentre gettano buste dell'immondizia per strada pensando di non essere notati. Le fototrappole, ancora una volta, hanno colto nel segno: "I video sono rivoltanti -spiega Decaro - decine di incivili che abbandonano continuamente rifiuti per strada. Se quando passeggiamo pensiamo che la città sia sporca, possiamo sicuramente dare la colpa al sindaco, ma queste sono le persone con cui ce la dobbiamo prendere. Non esistono servizi di pulizia che possano stare dietro a tanta maleducazione e inciviltà, a meno che non si decida di pagare il quadruplo delle tasse sui rifiuti. Quindi come si fa? - s'interroga il sindaco - Ci arrendiamo? Lasciamo che tutto questo schifo continui o cerchiamo di aiutare Bari a crescere? Non è difficile, basta rispettare poche semplici regole e provare a spiegarle ai nostri parenti, amici e vicini perché si smetta, per sempre, di pensare che sia normale buttare la propria immondizia per strada".