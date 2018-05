VIDEO | A San Girolamo completata la prima spiaggetta di ciottoli, Decaro: "Aperta tra pochi giorni"

Una settimana esatta di lavori per completare la prima spiaggetta di ciottoli a San Girolamo: nuovo sopralluogo, questa mattina, del sindaco Antonio Decaro sul cantiere del waterfront, dove si stringono i tempi per consegnare quante più aree possibili alla fruizione pubblica in vista della stagione estiva. Nel prossimi giorni si potrà utilizzare la spiaggetta realizzata con pietroline: "Nel frattempo - spiega Decaro in un video - abbiamo iniziato a posizionare i ciottoli sulla seconda spiaggia, nella parte sud. La prossima settimana sarà realizzata l'area a terra della zona nord con piste ciclabili e passerella pedonale". Qualche novità anche nella zona del complesso Equatore, adiacente alla piastra sul mare: "Lunedì l'Aqp - afferma il sindaco - comincertà gli interventi per innalzare i tombini, in modo da sollevare la strada".