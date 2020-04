Il 'buon compleanno' al nonno arriva con una lettera dal Nord Italia: il postino è il sindaco di Mola

I tre nipoti risiedono in provincia di Milano e con i provvedimenti Covid non possono raggiungere a Mola il nonno Nicola per festeggiare il suo compleanno. Allora decidono di fargli gli auguri per i suoi 86 anni con una lettera, consegnata da un postino speciale: il sindaco del comune barese, Giuseppe Colonna. Una sorpresa che alla fine riesce, come mostrato nel video postato dal primo cittadino sui suoi canali social.

Sostieni BariToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di BariToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: